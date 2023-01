Hans-Jürgen Sura „Ich möchte mich in die zweite Reihe zurückziehen“

Info

Hans-Jürgen Sura. ⇥Foto: Sura Foto: Angelika Sura

Gemeindesportverband Den GSV Alpen gibt’s seit 1979. Ihm gehören als stimmberechtigte Mitglieder 17 Alpener Sportvereine mit rund 6000 Sportlerinnen und Sportlern an.

GSV-Vorstand Zwischen 1979 und 2014 stand Theo Rous an der Spitze des Gremiums. Der DLV-Ehrenpräsident feierte Ende Dezember seinen 88. Geburtstag. Aktuell gehören dem Vorstand neben Hans-Jürgen Sura noch Geschäftsführerin Sandra Feldmann, Kassiererin Lisa Sweers, Sportwartin/Sportabzeichen-Beauftragte Ruth Willemsen, Gleichstellungsbeauftragte Angela Hügen, Jugendwart Marcel Sura und Beisitzer Christian Vowinkel an. Der Posten des 2. Vorsitzenden in vakant.