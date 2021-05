Landmarke in Sonsbeck : Der Turm steht

Sonsbeck In Sonsbeck ist das dritte und letzte Stück des neuen Aussichtsturms aufgebaut worden. Das neue Wahrzeichen der Gemeinde hat damit seine vollständige Größe erreicht. Es sind aber noch einige Arbeiten zu erledigen.

Am Freitag soll die im oberen Teil bisher fehlende Treppe eingebaut werden. In der nächsten Woche sind noch weitere Arbeiten erforderlich. Aber Ende Mai oder Anfang Juni werde der Turm fertig sein, sagte Verhülsdonk. Ausführendes Unternehmen ist die Stahlbaufirma Wolters aus Uedem. Sie hatte die Konstruktion zunächst in ihrer Werkshalle hergestellt. Im April begann dann der Aufbau am Dürsberg in Sonsbeck. wer/RP-Foto: Arnulf Stoffel