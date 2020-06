Debatte um Aussichtsturm : FDP sieht Sonsbeck erneut in der „Fördertopf-Falle“

Der alte Aussichtsturm ist wegen Baufälligkeit gesperrt. Sonsbeck möchte einen neuen Turm bauen. Foto: Christoph Reichwein

Sonsbeck Die Sonsbecker Liberalen kritisieren den mehrheitlich gefassten Ratsbeschluss, einen neuen Aussichtsturm zu bauen. Der Beschluss für die Investition wäre ohne Fördergelder nie gefasst worden, meint die FDP.

Die Entscheidung des Rates zum neuen Aussichtsturm stoße bei vielen Sonsbecker Bürgern auf Unverständnis, hat die FDP in Sonsbeck festgestellt. Die Liberalen haben sich aufgrund der hohen Kosten von fast einer Million Euro von Anfang an gegen dieses Projekt gestellt. Sie sehen die Gemeinde einmal mehr in der häufig beklagten „Fördertopf-Falle“.

Schon bei der alten Grundschul-Turnhalle seien mehr als zwei Millionen Euro an Steuergeldern aus einer Förderung für Klimaschutzmaßnahmen in eine aus Sicht der FDP „fragwürdige Maßnahme“ investiert worden. Aufgrund einer verlockend hohen Fördersumme sei eine Maßnahme realisiert worden, „die ohne Förderung nie in Erwägung gezogen“ worden wäre, so die Liberalen in ihrer Erklärung.

Jetzt, bei der Neuerrichtung des Sonsbecker Aussichtsturms locke erneut ein hoher Förderbetrag. Die Mittel aus dem Topf aber seien begrenzt. Trotz der derzeit finanziell nicht absehbaren Folgen der anhaltenden Corona-Krise für die Bürger, für die Sonsbecker Betriebe und für den Haushalt der Gemeinde sollen erneut Gelder in ein Projekt fließen, was ohne Fördermittel zurzeit so niemand realisieren würde, lautet die kritische Bewertung der Liberalen.

Die FDP spreche sich seit Jahren gegen diese „unverantwortliche Fördertopf-Politik“ aus. Das Geld, das dabei investiert werde, fehle am Ende, wenn es um die Unterstützung derer gehe, „die das Geld erwirtschaftet haben – die Sonsbecker Steuerzahler“.

(RP)