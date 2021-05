Sommerfestspiele Birten : Es kommt wieder Leben ins Amphitheater

Noch ist es leer, das Amphitheater in Birten. Zu den Sommerfestspielen im August werden jeweils mehrere Hundert Zuschauer kommen können. Foto: Norbert Prümen

Xanten Im August sind die Sommerfestspiele Birten mit fünf Konzerten und einem Comedy-Abend geplant. Pro Termin sind bis zu 500 Besucher zugelassen – vielleicht auch mehr, wenn die Infektionszahlen weiter sinken.

In diesem Jahr soll es wieder Sommerfestspiele im Amphitheater in Birten geben. Der Veranstalter, die Firma Klanghelden aus Wesel, plant an drei Wochenenden im August insgesamt fünf Konzerte und einen Comedy-Abend. „Wir haben ein Knaller-Programm“, sagte Hilmar Schulz von den Klanghelden. Unter anderem treten Ingrid Kühne und Stoppok auf. Der Vorverkauf läuft. Für einige Termine gibt es nur noch wenige Karten.