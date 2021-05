Ein wichtiger Bauschritt am Sonsbecker Aussichtsturm ist geschafft: Die Stahlbaufirma Wolters montierte am 6. Mai 2021 das zweite Konstruktions­­element auf das erste. Dadurch wuchs die Landmarke schlagartig auf 18 Meter Höhe an. Neun Meter fehlen noch bis zur Vollendung.