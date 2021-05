Ehejubiläen in Sonsbeck : Mit dem Königsschuss hat alles angefangen

Sonsbeck Ulla und Jupp Aengenheister aus Sonsbeck waren mal ein Königspaar und sind jetzt 50 Jahre verheiratet. Ein Blick zurück.

Die Eltern, die längst Oma und Opa von zwei Enkeln sind, genießen nach der entbehrungsreichen Zeit in der Landwirtschaft – Ulla arbeitete noch lange im Steuerfach – die viele freie Zeit mit Radfahren am Niederrhein oder Schiffsreisen auf hoher See. Oder auf dem Fußball-Platz, so Corona es wieder zulässt.