Unfall in Sonsbeck : Verunreinigte Fahrbahn – Frau kommt von der Straße ab

Unfall in Sonsbeck

Sonsbeck Eine 72-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Sonsbeck-Labbeck schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen – wahrscheinlich weil die Fahrbahn durch eine Fettspur verdreckt gewesen war. Die Polizei ermittelt.

Die Frau war am Mittwochabend (20. Mai 2020) über die Balberger Straße in Richtung Sonsbeck gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve sei sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hecke und einen Weidezaun geprallt, berichtete die Polizei. Die Fahrbahnoberfläche sei verunreinigt gewesen. Vermutlich habe die Frau deshalb ihr Auto nicht auf der Straße halten können.