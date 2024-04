Landjugend Sonsbeck Verregnete Tradition

Trotz des wechselhaften Wetters freute sich die KLJB über viele Besucher, die kamen, um sich das Feuer anzusehen und um in gemütlicher Atmosphäre bei gegrillten Würstchen im Brötchen und kühlen Getränken zu verweilen, wie die Organisatoren mitteilen. Mit Begeisterung angenommen wurde auch wieder ein Angebot für Kinder, die an einem kleinen separaten Feuer selbst gemachtes Stockbrot backen konnten. „Bis zum Ende des Abends waren die Vorräte an Stockbrotteig sowie Würstchen im Brötchen so gut wie aufgebraucht“, berichten die Jugendlichen erfreut. Ein großer Osterhase aus Strohballen begrüßte die Besucher bereits einige Meter vor der Feuerstelle.