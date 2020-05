Keer Tröch II : Fähre zwischen Bislich und Xanten fährt wieder

Xanten Die Personenfähre Keer Tröch II fährt ab dem Wochenende wieder zwischen Xanten und Bislich. Wegen der Corona-Pandemie wird die Anzahl der Fahrgäste begrenzt, außerdem gibt es Abstandsregeln und eine Mundschutzpflicht.

Die Personenfähre Keer Tröch II startet am Samstag, 23. Mai, in die Saison. Um 10 Uhr wird der Fährbetrieb aufgenommen. Das teilte die Fährleitung mit. Demnach wird die Fähre dann mittwochs, freitags, samstags und sonntags jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr zwischen Wesel-Bislich und Xanten-Beek pendeln. Ab Oktober endet der Fährbetrieb abends um 18 Uhr. In den Sommerferien von NRW fährt die Fähre auch donnerstags.

Wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie müsse die Fahrgastkapazität begrenzt werden, erklärte die Fährleitung weiter. Daher müsse an den Anlegern mit Wartezeiten gerechnet werden. „Wir bitten auch insbesondere in den Wartebereichen die Abstandsregeln zu beachten“, ergänzte die Fährleitung. Auch an Deck müsse ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, und Fahrgäste müssten an Bord einen Mundschutz tragen. „Während eventueller Wartezeiten an den Fährrampen ist unbedingt der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten“, erklärte die Fährleitung. „Gruppenbildung ist zu vermeiden.“ Die Anweisungen des Fährpersonals seien zu befolgen. „Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, Personen von der Überfahrt auszuschließen.“