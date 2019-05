Gemeindeprüfung : Sonsbeck erhält sehr gutes Zeugnis

Sonsbeck Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rat die Ergebnisse ihrer Prüfungen in Sonsbeck vorgestellt.

Die Themenbereiche Finanzen, Schulen, Sport, Spiel- und Bolzplätze sowie Verkehrsflächen waren in Augenschein genommen worden. Thorsten Mindel, der Leiter des Prüfteams, stellte zu Beginn die Ausgangslage dar, die sich seinem Team geboten hatte. „Eine Überalterung droht Sonsbeck nicht, sie betreiben eine erfolgreiche Wohnbau-Politik und verfügen über eine gute infrastrukturelle Anbindung.“ Prüfer David Limburg ging danach auf die Finanzen ein. Er stellte fest, dass die Gemeinde durch eine konservative Haushaltsplanung sowie positive Ergebnisse in den vergangenen Jahren eine solide Ausgleichsrücklage gebildet habe. „Sonsbeck ist schuldenfrei und stellt damit im kommunalen Vergleich eine von wenigen Ausnahmen dar“, so Limburg. Mindel betrachtete den Themenbereich Schule. „Wir haben nur den OGS-Bereich in den Blick genommen. Hier sind sie in Sonsbeck gut aufgestellt.“ 357 Euro muss die Gemeinde pro Schüler dem OGS-Träger zuschießen. „Damit liegen sie weit unter dem Landesdurchschnitt von 884 Euro und gehören trotz eines mittleren Elternbeitrags zu den ,günstigsten’ 25 Prozent aller NRW-Kommunen.“