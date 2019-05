Neues Café in Xanten : Spielen und klönen im „Glüxpilz“

Inga Jasper will in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Küppers auf der Marsstraße ein Café eröffnen, das einen eigenen Bereich für Kinder zum Spielen bietet. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Das neue Café auf der Marsstraße eröffnet im September. Inga Jasper plant für Kinder einen eigenen Bereich mit Spielangeboten.

Mama, mir ist langweilig: Spätestens jetzt wird klar, dass der Besuch eines Cafés mit der Freundin oder dem Gatten rapide dem Ende entgegengeht. Kinder haben eben andere Interessen als die Erwachsenen. Sie wollen spielen, malen, toben, nicht nur ruhig am Tisch sitzen – eben etwas Interessantes erleben. Solche Angebote möchte ab September Inga Jasper mit ihrem neuen, familienfreundlichen Café „Glüxpilz“ machen. Auf der Mars­straße hat sie die Räume der ehemaligen Bäckerei Küppers gemietet.

Die Umbauarbeiten haben zwar schon längst begonnen, werden sich aber noch einige Monate hinziehen. „Im hinteren Teil plane ich einen größeren Bereich nur für Kinder“, erzählt Jasper und lässt sich schon mal ein wenig in die Karten schauen. „Hier kommt eine Bühne hin, dort ein Bällebad. Es gibt Bauklötze, Spiele und einen Beamer für Filme wie Pippi Langstrumpf oder die Kinder aus Bullerbü.“ Das ist aber nur eine Auswahl an Ideen, mit denen sie ihre kleinen Gäste unterhalten möchte. So liebäugelt sie auch mit den unterschiedlichsten Events, vom Kasperle-Theater bis zur Bastelstunde.

Info Bäckerei Küppers seit April 2018 geschlossen Geschichte Bäckermeister Georg Wloch hatte im April 2000 die Geschäftsräume auf der Mars­straße übernommen und fortan die Bäckerei Küppers weitergeführt. Ende April 2018 schloss er seine Filialen in der Innenstadt und in Vynen. Die Zweigstelle in Vynen hat schnell einen neuen Pächter gefunden: Das Geschäft „Opa Heinrich“ bietet Backwaren und regionale Produkte an.

Die 36-Jährige, selbst zweifache Mutter, ist eigentlich Architektin. Nun wagt sie den Sprung als Selbstständige in den Gastronomiebereich. „Man ist nie zu alt, um sich noch zu verändern. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt die Xantenerin. Ein Café mit einem abgetrennten Teil mit Kinderangeboten fehle in der Stadt, ist sie sich sicher. „Das habe ich selbst immer wieder gemerkt.“ Bedarf daran sei allerdings vorhanden, denn, so argumentiert Jasper, es gebe in der Stadt und der Umgebung rund 15 Kindertagesstätten. „Alle sind voll, viele müssen erweitern“, erläutert Jasper weiter. „Es ziehen immer mehr junge Familie hierhin.“

Darum hat sich die Xantenerin nach geeigneten Räumen umgeschaut und ist dabei auf den Leerstand auf der Marsstraße gestoßen. Nach vorne hin plant sie den normalen Cafébetrieb mit voraussichtlich 50 Plätzen, eingerichtet im Vintage-Look, also eine Einrichtung auf alt getrimmt, „modern-romantisch mit vielen kleinen Details“. Dazu kommen einige Sitzgelegenheiten in der Fußgängerzone. Nach hinten schließt sich der Spiel- und Toberaum an. Durch eine Glastür und ein großes Panoramafenster haben die Eltern ihre Kleinen im Blick.

An sechs Tagen in der Woche zwischen 9 und 17.30 Uhr will Jasper die Türen des „Glüxpilz“ öffnen. „Mit einem x im Namen für den patriotischen Xantener“, sagt die 36-Jährige schmunzelnd. Frühstück gibt es bis 12 Uhr. „Mit viel Bio“, kündigt sie schon mal an. Mittags stehen kleine Gerichte auf der Speisekarte, außerdem selbstgemachter Kuchen. Der Kaffee ist fair gehandelt.