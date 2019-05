Siegfriedspektakel 2019 in Xanten : Das Mittelalter zum Anfassen

Xanten Zum Siegfriedspektakel in Xanten gehört auch ein großes Ritterlager. Dort leben Hunderte Menschen wie im Mittelalter. Schwertkämpfe gehören zum Alltag, und Gäste sind ausdrücklich erwünscht.

Werktags arbeitet Holger Piaskowy als pädagogische Fachkraft in einer Offenen Ganztagsbetreuung in Duisburg. Aber mehrmals im Jahr zieht er ein Kettenhemd über, schnallt sich das Schwert um und verwandelt sich in einen Ritter des 13. Jahrhunderts, dann ist er Graf Holger zu Godland. Jetzt auch wieder: Vier Tage lang lebt der Dinslakener mit seiner Familie und Freunden wie im Mittelalter. Vor Xantens Toren haben sie ihr Lager aufgebaut, zusammen mit vielen anderen Rittern und derem Gefolge. Schließlich findet bis Sonntag noch das Siegfriedspektakel statt. Für einen Ritter wie ihn ist es „ein gesellschaftliches Hochereignis“.

Er ist ein sympathischer, freundlicher Graf, wie alle hier am Ost- und Nordwall. Die Ritter, Burgfräulein und Kinder freuen sich über Besucher, Gäste sind im Lager ausdrücklich erwünscht. Die Mittelalterfans freuen sich, wenn sie ihr Hobby zeigen und wenn sie erklären können, wie die Menschen zwischen den Jahren 1000 und 1500 hierzulande lebten, wie sie jagten, kämpften, wohnten, wie sie Verletzungen behandelten. Und das Leben im Lager ist komfortabler, als man es sich vorstellen mag. Ganz so dunkel, wie es heißt, was das Mittelalter nicht.

In den Zelten liegen Teppiche und Felle, darauf stehen Truhen für die Kleidung und Holzbetten mit Matratzen – die Möbel sind natürlich zusammengesteckt und nicht etwa verschraubt worden. Zu essen gibt es Suppen, Brot, Fleisch und Obst. Auf Kartoffeln, Tomaten oder Mais müssen Graf Holger und seine Gefolgsleute verzichten – all das kam erst später nach Europa. Nachmittags ziehen die Ritter in den Kampf: Ab 15 Uhr demonstrieren sie am Ostwall verschiedene Schlachtszenarien. Ihre Vorführungen finden zusätzlich zum Ritterturnier auf dem Turnierplatz am Nordwall statt.