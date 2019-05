Jugendfußball : U15-Mädchen des SV Menzelen gewinnen enges Pokalfinale

Orsoy Die ersten vier Kreis-Pokalsieger der Jugendteams stehen fest. Am heutigen Samstag finden die übrigen Partien auf der Anlage des SV Orsoy statt.

(dni) Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SV Orsoy finden die Jugendkreispokalendspiele in diesem Jahr an der Adalbert-Hoffmeier-Sportstätte statt. Am Donnerstag wurden bereits die ersten Trophäen in die Höhe gestreckt.