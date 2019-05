Saison-Start : Strandbad an Xantener Südsee ab Samstag geöffnet

Xanten Am Wochenende soll es sommerlich warm werden. Erstmals in diesem Jahr könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Erfrischung bietet das Strandbad Xantener Südsee: Es ist ab Samstag geöffnet.

Nach den etwas kühleren Wochen sagen die Meteorologen ein sommerliches Wetter vorher. Deshalb beginnt im Strandbad Xantener Südsee am Samstag, 1. Juni, die neue Saison. Ab dann ist es täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das teilte der Betreiber, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), am Freitag mit. Demnach beträgt die aktuelle Wassertemperatur der Xantener Südsee im Bereich des Strandbads zurzeit rund 18 Grad Celsius. Die Wassertemperatur wird etwa einen Metter unter der Wasseroberfläche gemessen.

Wetterbericht fürs Wochenende

Am Wochenende wird es in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr über 30 Grad warm. Hoch „Pia“ bringt in den nächsten Tagen sonniges und heißes Wetter ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. „Bislang lag die höchste Temperatur dieses Jahr bei 28,1 Grad“, sagte eine Meteorologin des Wetterdienstes. Mancherorts soll es auch gewittern.