Reparatur notwendig : Brücke in Wardt ist wieder in Betrieb

Brücke in Wardt ist wieder in Betrieb

Xanten Die Klappbrücke ist die wichtigste Verbindung zu Xantens Inseldorf Wardt. Wegen einer Störung fiel sie am Donnerstag aus, konnte am Freitag aber repariert werden.

Das Inseldorf Wardt war zeitweise nur schwer zu erreichen. Die Klappbrücke am Eingang des Xantener Ortsteils war am Donnerstag hochgezogen und nach einer Störung nicht wieder heruntergelassen worden. Im Steuerungsmotor sei ein Bauteil ausgefallen, sagte Niklas Franke, Technischer Beigeordneter der Stadt Xanten, auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Fachfirma habe die Störung am Freitag behoben, die Brücke sei mittags wieder in Betrieb genommen worden. Die Klappbrücke in Wardt wird regelmäßig überprüft und gewartet. Sie wird regelmäßig hochgezogen, damit Boote zwischen der Xantener Süd- und Nordsee fahren können. Dann ist das Inseldorf nur über eine Umleitung zu erreichen.