Fußball Kreisliga B : SV Menzelen hat nach Spruchkammer-Urteil den Klassenerhalt sicher

Menzelens Trainer Jörg Gonschio und Kapitän Sebastian Henze treten auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B an. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Der SVM hatte Protest gegen zwei Spielwertungen eingelegt. Diesem wurde stattgegeben. Durch das Urteil steht Asterlagen als Absteiger fest. Aber auch auf den Titelkampf hat die Entscheidung Auswirkungen.

Beim Tabellenzweiten in Lintfort hatte der SVM ein 2:2-Unentschieden erreicht, bekommt nun zwei Punkte mehr zugesprochen. Da gleichzeitig der TuS Asterlagen II drei Punkte verliert, ist der Abstiegskampf nun am grünen Tisch entschieden worden: Die Duisburger haben vor dem letzten Spieltag vier Punkte Rückstand auf Menzelen und müssen den Gang in die Kreisliga C antreten. „Diese Entscheidung ist sehr positiv für uns. Dadurch bleiben alle Spieler an Bord und wir können für die neue Saison planen“, sagte SVM-Fußballobmann Michael Kolkenbrock unserer Redaktion.