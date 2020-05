Freizeitangebote nach Corona-Stillstand : Es ist wieder was los in Xanten

Es ist wieder was los in Xanten

Xanten Der Corona-Stillstand ist vorbei. An Nord- und Südsee kehrt das Leben zurück. Museen und APX haben geöffnet – bei freiem Eintritt. Allerdings gibt’s Einschränkungen. Und es muss mit Wartezeiten gerechnet werden. Eine Auswahl.

Wochenlang waren Freizeitanlagen und Museen geschlossen, aber nach und nach dürfen sie wieder öffnen – unter Auflagen, um das Risiko einer Corona-Infektion so gering wie möglich zu halten. Wir erklären, was Sie in Xanten wieder erleben können und was Sie dabei beachten müssen.

Beachline Von 10 bis 18 Uhr sind Wassersportexperten vor Ort anzutreffen, alle Angebote buchbar. Es gibt Kurse im Katamaransegeln, Stand Up Paddling (SUP) oder Windsurfen. Gemäß der derzeitigen Corona-Auflagen können Familien gemeinsam üben, Gruppen bekommen eine Eins-zu-eins-Betreuung. Umgezogen werden muss sich im Freien, Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen; Mund-Nasen-Schutz muss nicht getragen werden. „Wenn Gruppen zu uns kommen wollen, sollten sie sich ein bis zwei Tage vorher anmelden, damit wir die individuelle Betreuung sicherstellen können“, sagt Inhaber Georg Verfürth.

Römer-Museum Das Herzstück des Archäologischen Parks ist geschlossen. Wie lange das noch so sein wird, konnte APX-Pressesprecher Ingo Martell nicht sagen. Weil am Sonntag der Internationale Museumstag stattfindet, hat sich der APX eine digitale Alternative einfallen lassen. Auf der Homepage ist ein Link zu einem Video auf Youtube mit einer inklusiven Führung mit Gebärdensprachdolmetscher zu finden. Es ist ein Beitrag zur Reihe „APX fürs Sofa“.

Adventurepark Durch den Hochseilgarten ist in diesem Jahr erst eine Schulklasse geklettert. Das war im Februar. Betreiber Martin Bergmann möchte an diesem Samstag um 11 Uhr wieder unter Auflagen öffnen, wartet aber noch auf Grünes Licht des Ordnungsamts. Er hat der Stadt auf Grundlage der Infos vom Verband der Hochseilgärten ein für seine Anlage angepasstes Konzept vorgelegt. Es gilt, dass nur eine Person pro Übung und Podest klettern darf. Die Kunden müssen ihre eigenen Handschuhe mitbringen. „Es gibt keine Helmpflicht, wir dürfen keine ausgeben. Wer möchte, kann natürlich gern einen Fahrradhelm aufsetzen“, sagt Bergmann.



Wasserski-Anlage Wegen der Corona-Schutzverordnung kommt’s an der Fünf-Mast-Anlage zu Einschränkungen. Weil das Kontaktverbot gilt, gibt’s keine Anfänger-Kurse. Die Tür der Sammelumkleide ist zu, stattdessen sind die Einzelkabinen im Schwimmbad offen. Seit Donnerstagmittag läuft die Anlage an der Südsee. Gefahren werden kann am Wochenende ab 11 Uhr, an den Wochentagen ab 14 Uhr. Längere Wartezeiten müssen einkalkuliert

werden.



Bootsverleih Am Samstag und Sonntag ist um 11 Uhr geöffnet (sonst um 14 Uhr). Auf den Stegen im Hafen Vynen und Hafen Xanten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Ausflügler können die Boote auch selbst desinfizieren. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, wird mit Hochdruck an einem Online-Reservierungssystem gearbeitet, sagt FZX-Wassersport-Koordinator Stephan Dietz.