Freizeitaktivitäten am Niederrhein : Endlich wieder Wasserski an der Xantener Südsee

Niederrhein Seit Samstag sind die Wassersport-Anlagen sowie Außengastronomien in den Häfen wieder geöffnet. Welche Möglichkeiten Besucher haben und was es zu beachten gilt.

Am Samstag, 22. Mai, ist auch das Freizeitzentrum Xanten endlich wieder in die Open Air-Saison gestartet. Die Wasserski- und Wakeboard-Anlage an der Xantener Südsee sowie die Bootsverleihe in den Häfen Vynen, Xantener Nordsee und Xanten sowie die Adventuregolf-Anlage am Plaza del Mar sind startklar.