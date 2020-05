Corona-Pandemie : Kirmes an Fronleichnam ist abgesagt

Die Fronleichnamskirmes ist für 2020 abgesagt worden (Archivbild von 2019). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Wegen der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen vorerst untersagt. In diesem Jahr fällt deshalb auch die Fronleichnamskirmes in Xanten aus. In den vergangenen Jahren waren Zehntausende gekommen.

Die Absage war erwartet worden, mittlerweile ist sie auch offiziell: Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr in Xanten keine Fronleichnamskirmes geben. „Wir bedauern das sehr“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Es handle sich aber um eine Großveranstaltung, und diese seien bis zum 31. August untersagt. In den vergangenen Jahren waren mehrere zehntausend Menschen an den fünf Tagen zur Fronleichnamskirmes gekommen.

Bund und Länder hatten im April vereinbart, dass Großveranstaltungen bis Ende August untersagt bleiben. Zunächst war unklar geblieben, was unter einer Großveranstaltung verstanden wird, sodass nicht direkt alles abgesagt wurde. Später stellte die Landesregierung klar, dass unter anderem Kirmesveranstaltungen, Weinfeste, Stadt- und Dorffeste, Jahrmärkte und Sportfeste in den nächsten Monaten verboten sind. In Xanten sind zahlreiche Veranstaltungen betroffen. So fallen zum Beispiel zahlreiche Schützenfeste und das Römerfest „Schwerter, Brot und Spiele“ aus.

(wer)