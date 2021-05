Vorerst nur Bahnenschwimmen möglich : Erkelenzer Freibad fürs Bahnenschwimmen geöffnet

Das Außenbecken am Erka-Bad öffnet unter strengen Auflagen. Vorerst ist nur Bahnenschwimmen mit Abstandsregelung möglich. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Der Aufenthalt in dem Freibad ist auf 60 Minuten pro Tag begrenzt. Der Eintritt kostet 1,50 Euro. Das teilt jetzt die Stadt Erkelenz mit.

Darauf haben Schwimmer aus dem Erkelenzer Land lange gewartet: Endlich wieder an der frischen Luft Bahnen ziehen. Das Freibad an der Krefelder Straße ist ab Donnerstag, 27. Mai, wieder geöffnet. Das teilt die Stadt Erkelenz mit. Erlaubt ist allerdings wegen der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie vorerst nur das Bahnenschwimmen. Dabei müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.