Nachfolge für Sabine van der List : Xanten sucht neue Tourismus-Leitung

Xanten Die Stadt Xanten hat eine wichtige Leitungsfunktion neu zu besetzen: Sabine van der List, die Geschäftsführerin der Tourist Information Xanten (TIX), geht Ende des Jahres in den Ruhestand.

Die Stadt sucht zum 1. Oktober 2020 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die derzeitige TIX-Geschäftsführerin Sabine van der List. Diese geht Ende des Jahres in den Ruhestand. So bleibe noch Zeit für eine Einarbeitung und Übergabe, sagte Bürgermeister Thomas Görtz.

Die neue Geschäftsführung soll den Tourismus in Xanten strategisch weiterentwickeln, das Geschäft der TIX leiten und sie nach außen repräsentieren, zum Beispiel auf Großveranstaltungen. Die Stadt erwartet eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium bevorzugt in der Tourismuswirtschaft, im Marketing oder Veranstaltungsmanagement. Ein Quereinstieg ist aber auch möglich. In der Stellenausschreibung sind weitere Anforderungen genannt, unter anderem wird ein „wertschätzender und motivierender Führungsstil mit Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen“ verlangt.