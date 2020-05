Corona-Pandemie : Kioske an Xantens Seen öffnen am Montag wieder

Am Samstag noch geschlossen, aber am Montag soll der Kiosk am Plaza del Mar wieder öffnen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Freizeitanlagen an der Xantener Nord- und Südsee öffnen ab Montag, 11. Mai, schrittweise wieder für den Publikumsverkehr. Besucher müssen aber weiter mit Einschränkungen rechnen.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) öffnet seine Angebote wieder langsam für Besucher. Den Anfang machen die Verkaufsstellen an der Süd- und Nordsee, in den folgenden Tagen folgen weitere Einrichtungen. Das teilte das FZX auf seiner Homepage mit. Eine Übersicht.

Gastronomie Am Montag, 11. Mai, öffnen die die Verkaufsstellen an der Süd- und Nordsee, also der Kiosk am Plaza del Mar, das Pier 5 und das Waterkant. Am Donnerstag, 14. Mai, öffnet auch das Restaurant Plaza del Mar. Wer dann dort essen möchte, muss einen Platz reservieren.

FZX-Infocenter Es öffnet am Montag, 11. Mai, dann sind die Mitarbeiter täglich von 10 bis 17 Uhr erreichbar.

Adventuregolf Die Anlage im Hafen Xanten ist ab Donnerstag, 14. Mai, geöffnet (in der Hauptsaison täglich von 11 bis 19 Uhr).

Wasserski Die Anlage ist ebenfalls ab Donnerstag, 14. Mai, geöffnet, dann gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags ab 14 Uhr, samstags, sonntags, feiertags und am 22. Mai ab 11 Uhr, in den Sommerferien (29. Juni bis 11. August) täglich ab 11 Uhr.

Bootsverleih Auch er öffnet am Donnerstag, 14. Mai, dann gelten folgende Öffnungszeiten – im Hafen Xanten: täglich ab 11 Uhr, und im Hafen Vynen: montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonntags, feiertags und am 22. Mai von 11 bis 19 Uhr, in den Sommerferien (von 29. Juni bis 11. August) täglich von 11 bis 20 Uhr.

Naturbad Dazu lagen noch keine Angaben vor.

Das FZX bittet die Besucher um Verständnis, „dass es während der Startphase in die Saison noch zu einzelnen Ausnahmen und Einschränkungen kommen kann“, Für einige Angebote könne es Zutrittsbegrenzungen geben. Außerdem bittet das FZX die Besucher, dass sie die Vorgaben der Corona-Schutz-Verordnung und die örtlichen Verhaltenshinweise befolgen.

Eigentlich hatte die FZX-Saison am 28. März beginnen sollen. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart verschoben worden. Die Freizeitanlagen an der Xantener Süd- und Nordsee und auch das Restaurant Plaza del Mar blieben geblieben.

Ab Montag, 11. Mai, darf die Gastronomie wieder öffnen. Auch in anderen Bereichen werden die Corona-Beschränkungen spürbar gelockert - dennoch gibt es zahlreiche Hygienregeln, die Unternehmer und Kunden beachten müssen. In unserer Übersicht finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

(wer)