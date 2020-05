Fahrradweg zwischen Xanten und Kalkar : Solarbank für Alleenradweg vorgeschlagen

Xanten Der Alleenradweg ist ein beliebter Fahrradweg zwischen Xanten und Kalkar. Aus Sicht der Wählergemeinschaft BBX fehlt aber eine Möglichkeit, zwischendurch eine Pause zu machen. Sie beantragt daher Sitzbänke.

Die Wählergemeinschaft Bürger-Basis-Xanten (BBX) schlägt vor, am Alleenradweg zwischen Xanten und Marienbaum zwei Sitzbänke aufzustellen. Gerade für ältere Menschen müsse es eine Möglichkeit geben, dass sie sich während einer Radtour oder eines Spaziergangs ausruhen könnten, schreibt die BBX in ihrem Antrag. Sie schlägt vor, dass zwei Sitzbänke errichtet werden: In der einen sollen Solarzellen und ein USB-Anschluss eingebaut sein, damit dort ein Handy aufgeladen werden kann. Die andere Sitzbank soll überdacht sein. Die Attraktivität des Alleenradwegs werde dadurch noch einmal erhöht. Die Strecke zwischen Marienbaum und Xanten sei einige Kilometer lang, sagte Werner Paessens von der BBX. Es müsse deshalb die Möglichkeit für eine Rast geben. Die Landschaft sei auch sehr reizvoll. „Man sitzt inmitten in der Natur.“ Xantens Stadtrat muss darüber beraten. Seine nächste Sitzung ist für Juni geplant. Der Alleenradweg führt von Xanten über Marienbaum bis Kalkar.