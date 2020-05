Aktuelle Zahlen der Pandemie : Corona: Wieder höherer Anstieg der Neuinfektionen

KREIS WESEL Die für den Kreis Wesel zuständige Gesundheitsbehörde hat am Mittwoch, 13. Mai, um 12 Uhr ihre Informationen zur Infektionslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus aktualisiert. Danach traten gegenüber dem Vortag sieben Neuinfektionen auf. Das erhöht die Gesamtzahl der Infektionen auf 580.

(poe) Verzeichneten die amtlich festgestellten Corona-Infektionen im Kreis Wesel zuletzt einen nur mäßigen Anstieg von zwei Fällen, so meldet die Gesundheitsbehörde des Kreises am Mittwochmittag wieder einen gegenüber dem Vortag zunehmenden Anstieg. Die kumulierte Zahl der Infektionen stieg von 573 auf 580 Fälle an. Davon gelten 461 Personen als „genesen“, 25 sind gestorben. Als „genesen“ gelten die Menschen, die aus der Quarantäne entlassen wurden.