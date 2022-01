Wirtschaft in Wülfrath : Lhoist als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Übergabe der Urkunde an Rheinkalk: Bürgermeister Rainer Ritsche (2.v. l) überreicht Werksleiter Carlos Ripoll (Mitte) die Ehrung; Florian Gerstacker (re.) und Vize-Amtsleiters, Marc Friedrich (li.) nahmen teil. Foto: Feuerwehr Wülfrath

Wülfrath Im vergangenen Jahr fuhr die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath mehr als 400 Einsätze. Ein Team war nach dem Hochwasser in Euskirchen unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rheinkalk GmbH der Lhoist-Gruppe wurde von der Stadt Wülfrath als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Bürgermeister Rainer Ritsche überreichte Carlos Ripoll, Leiter des Lhoist-Werks Flandersbach, die Ehrung im Beisein des Vize-Chefs der Feuerwehr Wülfrath, Florian Gerstacker, sowie des stellvertretenden Amtsleiters, Marc Friedrich.

Als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ werden Betriebe ausgezeichnet, die ehrenamtliche Feuerwehrangehörige beschäftigen und bei der Ausübung ihrer Feuerwehrpflichten unterstützen. „Ich freue mich sehr über das Engagement von Lhoist. Ohne die Bereitschaft der Betriebe, die Freiwillige Feuerwehr partnerschaftlich zu unterstützen und Beschäftigte bei Bedarf freizustellen, könnten wir das System nicht aufrecht erhalten.“

Florian Gerstacker erklärt: „Zwar halten wir werktags an der Feuer- und Rettungswache immer eine ausreichende Zahl an Einsatzkräften vor, diese rücken dann bei Einsätzen auch als erstes aus. Nachts und an den Wochenenden gibt es diese Kräfte aber nicht. Dann wird ausschließlich mit ehrenamtlichen Feuerwehrkräften gearbeitet.“

Dieses ehrenamtliche Engagement seiner Belegschaft unterstützt Lhoist seit Jahren, so Werksleiter Carlos Ripoll: „Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter sich als ehrenamtliche Feuerwehrkräfte in Wülfrath engagieren und unterstützen das als Unternehmen ausdrücklich.“ Feuerwehr und Stadt freuen sich über die Kooperation mit Lhoist und hoffen, dass noch viele weitere Unternehmen dem Beispiel folgen werden. „Außerdem freuen wir uns über alle Wülfrather Bürger, die aktiv in der Feuerwehr mitwirken möchten“, fügt Florian Gerstacker noch hinzu.

Insgesamt gab es im Jahr 2021 über 400 Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath, darunter auch einige größere, wie etwa der Einsatz während der Flutkatastrophe in der Eifel. Am 15. Juli 2021 wurde die Feuerwehrbereitschaft 4 der Bezirksregierung Düsseldorf alarmiert, zu der auch eine Abordnung aus Wülfrath gehört. „Wir befanden uns mit insgesamt vier Rettern und unserem Einsatzleitwagen über mehrere Tage im Kreis Euskirchen im Einsatz, sicherlich einer der schlimmsten Einsätze der vergangenen Jahre“, erinnert sich Gerstacker, der selbst mit vor Ort war.

Die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath wurde 1874 gegründet und verfügt zurzeit über insgesamt 90 aktive Einsatzkräfte. Aufgeteilt werden diese in zwei Löschzüge und fünf Löschgruppen. In Flandersbach befindet sich ebenfalls ein Feuerwehrgerätehaus mit zwei Fahrzeugen, insgesamt stehen der Feuerwehr rund 20 Fahrzeuge zur Verfügung. Übungsdienste finden im wöchentlichen Rhythmus jeden Dienstag ab 19 Uhr an der Feuer- und Rettungswache auf der Wilhelmstraße 8 statt. Interessenten melden sich werktäglich in der Zeit von 8-16 Uhr an der Feuerwache Wülfrath unter Telefon: 0205818450

(dne)