Kultur in Wülfrath: Kinder entwickeln ein Theaterstück.

Wülfrath Theater Ministrone will die Jüngsten „Auf Reisen“ schicken. Bei der Improvisation kommt es auf die Ideen der Mädchen und Jungen an. Geprobt wird im WIR-Haus. Im November soll das Stück Premiere haben.

Performance am Wochenende in Düsseldorf

Performance am Wochenende in Düsseldorf : Die „wütende Frau aus Moldawien“ kommt ins FFT

Im November soll das Stück aufgeführt werden. Dann sollen die Familien sehen, was die Kinder erarbeitet haben. „Es soll ein gelungener Abschluss des Projekts werden“, so die Vorsitzende. Nach der Schnupperphase geht es dann für die Kinder im März richtig los. „Das Projekt ist auf fünfzehn Teilnehmer begrenzt“, sagt Leidig Diekmann. Die Teilnahmegebühr beträgt 90 Euro. Die Proben finden dann immer dienstags von 16:30 bis 18 Uhr im WIR-Haus an der Wilhelmstraße statt. Fragen und Anmeldungen nimmt per E-Mail das Theater Minestrone (info@theater-minestrone.de) entgegen.