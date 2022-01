Artenschutz in Erkrath : Politik will Satzung gegen Schottergärten

Erkrath Die weitere Umwandlung von Grünflächen in ökologisch wertlose Schottergärten soll, wie im Klimaanpassungskonzept empfohlen, verhindert werden. Die Stadt ist wegen Rechtsunsicherheiten aber gegen eine solche Satzung.

Begründung: Die Umwandlung von Garten- und Vorgartenflächen in Steingärten sei auch in Erkrath in vollem Gange und finde vor allem im Bestand, sprich in bereits bestehenden Gärten statt. Es reiche daher nicht, ein entsprechendes Verbot nur in neuen Bebauungsplänen aufzunehmen, da diese nur einen Bruchteil des Stadtgebietes beträfen. Laut Konzept für Klimaanpassung könne die Stadt nach § 89 der NRW-Bauordnung eine Satzung mit Gestaltungsvorgaben für die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke aufstellen. Dadurch lasse sich zum Beispiel durch Vorgaben zur Bodenbeschaffenheit die Gestaltung der Vorgärten hinsichtlich ihrer Versiegelung steuern und das Anlegen eines Schottergartens verhindern. Viele Städte hätten das bereits umgesetzt, Erkrath solle schnellstmöglich nachziehen. Doch die Stadt ist anderer Ansicht, ihr fehle eine rechtliche Grundlage.