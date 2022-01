Verkehr in Mettmann : CDU: Radkonzept muss die Anwohner mitnehmen

Mettmann Die Christdemokraten bekennen sich zu den Planungen insgesamt. Über kritische Punkte müsse aber noch gesprochen werden. Dazu zählen Kreisverkehre auf Ringstraßen und der Parkraum.

Die Mettmanner CDU hat sich zum Entwurf des Radverkehrskonzeptes für die Kreisstadt bekannt. Es soll im nächsten Mobilitätsausschuss am Mittwoch, 2. März (17 Uhr, Rathaussaal, Neanderstraße 85) beschlossen werden. Neuralgische Punkte müssten allerdings noch mit dem gesamten Verkehrsentwicklungs-Plan, VEP, abgestimmt werden, heißt es in der Mitteilung. Hierzu zählt die CDU den Bau von Kreisverkehren an der Ringstraße und „Maßnahmen zum Parken und Parkraum-Management“. In all diesen Punkten müssen Platz und Vorrechte zwischen Rad- und Autofahrenden neu verteilt werden. Dies solle, so die CDU, den Beschluss im März nicht aufhalten; die Themen müssten zeitnah im Jahr 2022 angegangen werden.