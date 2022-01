Corona-Pandemie in Grevenbroich : Rhein-Kreis richtet Notfall-Leitstelle in Feuerwache ein

Grevenbroich Die im Dezember aufgegebene Feuerwache an der Lilienthalstraße wird vorübergehend neu genutzt: Der Rhein-Kreis richtet dort zurzeit eine Notfall-Leitstelle ein. Grund für diese Maßnahme ist die schnelle Verbreitung der Corona-Variante Omikron.

Experten warnen vor starken Personalausfällen durch die Corona-Variante Omikron, was auch die sogenannte kritische Infrastruktur beeinträchtigen könnte. Vor diesem Hintergrund trifft der Rhein-Kreis Neuss Maßnahmen, um für den Fall gerüstet zu sein, dass sich gleichzeitig eine größere Anzahl der Leitstellenkräfte mit dem Coronavirus infiziert. Auch wenn dies derzeit nicht der Fall ist, richtet er als Vorsichtsmaßnahme in der früheren Feuerwache an der Lilienthal-Straße in Grevenbroich eine Notfall-Leitstelle ein.