Brandeinsatz in Sonsbeck : Pkw fängt während der Fahrt Feuer

Sonsbeck Die Feuerwehr Sonsbeck hat am Montagabend einen in Vollbrand stehenden BMW auf dem Dassendaler Weg gelöscht. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Auf dem Dassendaler Weg in Sonsbeck ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Sonsbeck mitteilt, habe der Fahrer ausgesagt, bei der Fahrt von Labbeck in Richtung Sonsbeck einen technischen Defekt an seinem 3er BMW festgestellt zu haben. Als er den Wagen anhielt, habe er die Flammen bemerkt.