Parallele Einsätze der Feuerwehr Remscheid Matratze fängt Feuer – Essen brennt an

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Sana Klinikums war kurz vor 17 Uhr eine Matratze aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Alle Patienten waren bereits durch Mitarbeiter evakuiert worden. Die Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in den stark verrauchten Bereich vor und konnten die brennende Matratze schnell löschen – ohne dass Gefahr bestand, dass sich das Feuer auf weitere Räume ausbreiten konnte.