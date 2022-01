Sieben Zahlen richtig getippt : Lottospieler aus Kreis Wesel knackt den Jackpot

Xanten Im Kreis Wesel ist am Wochenende der Jackpot von 6 aus 49 geknackt worden – und nur hier, anderswo in Deutschland nicht. Eine Lotto-Spielerin oder ein Lotto-Spieler ist deshalb um rund 3,8 Millionen Euro reicher.

Wie die Westdeutsche Lottterie am Montag mitteilte, waren die Gewinn-Zahlen auf einem Spielschein angekreuzt worden, der im Kreis Wesel abgegeben worden war. Der bisher anonyme Glückspilz habe vier Reihen auf einem Tippschein angekreuzt, berichtet Westlotto. Gleich in der ersten Reihe habe sie oder er die richtigen Zahlen getippt: 5, 7, 9, 13, 46, 49 und die Superzahl 5. Diese Kombination bringe ihr oder ihm einen Gewinn von 3.812.773,70 Euro, da es bundesweit niemanden sonst gebe, der am Wochenende die richtigen Zahlen getippt habe.