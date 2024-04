Großeinsatz bei Brand in Duisburg Feuerwehr rettet zwei Menschen mit der Drehleiter aus brennendem Haus

Duisburg · Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Morgen in einem Wohnhaus in Duisburg-Laar ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste zwei Menschen über die Drehleiter retten.

04.04.2024 , 10:50 Uhr

Die Feuerwehr ist am Morgen zu einem Brand in Laar ausgerückt. Foto: dpa/Marijan Murat

Gegen 5.10 Uhr heute Morgen wurde der Feuerwehr ein Brand auf der Kanzlerstraße in Laar gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss nach Angaben der Feuerwehr bereits im Vollbrand. Zwei Menschen konnten über die Drehleiter gerettet werden. Parallel zur Rettung rückten die Einsatzkräfte gegen das Feuer in der brennenden Wohnung vor. Dafür gingen mehrere Trupps unter Atemschutz vor. Mitarbeiter des Rettungsdienstes untersuchten insgesamt drei Personen, wovon zwei vor Ort verbleiben konnten. Die dritte Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Feuerwachen Hamborn und Homberg sowie die Freiwillige Feuerwehr. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten und fünf Rettungswagen im Einsatz. In Summe waren 55 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden.. Die Einsatzstelle wurdedann der Polizei übergeben, die nun die Brandursache ermitteln soll.

(mtm)