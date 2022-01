Kultur in Mettmann : Das Kunsthaus öffnet seine Türen

Kultur in Mettmann

Mettmann Jetzt startet die Mitglieder-Ausstellung. Und Künstler können sich für die sechste „ME open Art“ bewerben. Im Kunsthaus gibt es viel zu sehen.

Auch das Jahr 2022 beginnt der Kunstverein Kunsthaus Mettmann mit seiner traditionellen Mitglieder-Jahresausstellung. Von den 65 künstlerisch aktiven Mitgliedern haben sich 45 an dieser Ausstellung beteiligt. Die 80 ausgestellten Werke zeigen einen eindrucksvollen Querschnitt ins künstlerische Schaffen der vergangenen Monate. „Den Hauptteil stellt die Malerei, aber es sind auch Fotografie, Grafik und Skulpturen zu sehen“, verrät die Vorsitzende Monika Kißling und Henrik Wischnewski vom Vorstand erklärt: „Die Jahresausstellung ist eine gute Gelegenheit, eine breitere Vielfalt zu zeigen.“ So sei die Mitgliederausstellung auch eine Art „Leistungsshow“. „Was ist möglich in der Kunst“, sagt er. „Da sind wir sehr breit aufgestellt und offen für alle Kunstrichtungen.“