Zukunft in Mettmann: Die Stadtbibliothek bittet zum Roboter-Workshop.

Zukunft in Mettmann

Mettmann Sieben Robotics-Kits warten auf Tüftler, die Bausteinen, Motoren und Sensoren verbinden und die Steuerung programmieren.

Die Kiste ist gefüllt mit unzähligen Kleinteilen. Kaum zu glauben, was daraus einmal entstehen kann. „Es ist eine Kiste voller Möglichkeiten“, sagt Kari Jackson-Klönther, Vorsitzende des Freundeskreises Stadtbibliothek Mettmann. Die Rede ist vom Lego-Spike-Prime-Robotics-Kit, der neusten Version dieses Robotics-Kits, das Bausteine, aber auch Motoren und Sensoren beinhaltet, um kreativ Roboter bauen und anschließend programmieren zu können. Insgesamt sieben dieser Robotics-Kits konnte die Stadtbibliothek anschaffen und stellt diese nun für alle Technik- und Tüftelfreunde in ihren Räumen zur Verfügung.

„Man kann mit so einem Kit seinen Samstagnachmittag hier verbringen“, meint Kari Jackson-Klönther. Für all jene, die noch nie einen Roboter eigenhändig zusammengebaut haben, werden sieben Einführungskurse angeboten. Drei Aufbaukurse intensivieren das Wissen und die Arbeit mit den Kits. Teilnehmen können alle Altersgruppen. Sogar Grundschulkinder können einen Roboter bauen und programmieren. „Man braucht nicht lesen zu können, es reicht, wenn man Zahlen und Symbole versteht“, erklärt Marc Bertram, Geschäftsführer der Codingschule junior, die die Kurse in der Bibliothek durchführen wird.