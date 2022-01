Mehrere Einsätze in Krefeld : Brände in Wohnungen und Kaminen halten Feuerwehr in Atem

Brände in Wohnungen und Kaminen halten Feuerwehr in Atem

Krefeld Zwei Wohnungsbrände, zwei Kaminbrände, zwei automatische Feuermeldungen, drei gerettete Personen – eine davon aus lebensgefährlicher Situation: Die Feuerwehr hatte am Mittwoch viel zu tun.

Brand Canisiusstraße: Um 10:09 Uhr wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Canisiusstraße gerufen. Eine Wohnung im Erdgeschoss stand in Flammen, der Treppenraum war stark verraucht. Eine Person befand sich, vom Rauch eingeschlossen, auf dem Balkon des 3. Obergeschosses und wurde über eine Drehleiter gerettet. Zwei weitere Personen konnten über Treppenräume in Sicherheit gebracht werden. Alle drei Personen blieben unverletzt. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, angrenzenden Wohnungen kamen nicht zu schaden. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.

Berfuskolleg Vera Beckers: Parallel zum Einsatz der Berufsfeuerwehr an der Canisiusstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Hüls um 10:36 Uhr zum Berufskolleg Vera Beckers an der Girmesgath gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, weil Brandgeruch festgestellt worden war. Es stellte sich heraus, dass der Alarm auf die Rauchentwicklung in der benachbarten Canisiusstraße zurückging.

Altenheim Tannenstraße: Um 11:03 Uhr löste eine weitere Brandmeldeanlage in einem Altenheim an der Tannenstraße aus. Auch dieser Alarm erwies sich als Fehlauslösung durch Staubentwicklung.