Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert klettert über die Schwelle von 1000

Kreis Mettmann 5099 Infektionsfälle gab es in den letzten sieben Tagen im Kreis Mettmann, 834 werden allein für Donnerstag gemeldet. Die Inzidenz steigt über den Wert von 1000. Vor genau einem Jahr lag die Zahl der Neu-Infektionen nur bei 80, aber 126 Covid-Patienten wurden in Krankenhäusern behandelt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 6840 Infizierte erfasst, 750 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 599 (+87; 99 neu infiziert), in Haan 409 (+56; +75), in Heiligenhaus 386 (+66; +79), in Hilden 754 (+62; 85 neu), in Langenfeld 901 (+91; 101 neu), in Mettmann 538 (+29; 56 neu), in Monheim 708 (+70; , in Ratingen 984 (+80; 96 neu), in Velbert 1229 (+73; 203 neu) und in Wülfrath 332 (+36; 39 neu).