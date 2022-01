Stadtrat gibt Mittel frei : Schulen bekommen digitale Netzwerke

Wülfrath Die sogenannte LAN-Verkabelung ist Teil des Medienentwicklungsplans der Stadt und wird durch den Digitalpakt des Landes NRW finanziell gefördert.

Einstimmig hat der Wülfrather Stadtrat jetzt die Umsetzung von Maßnahmen zur LAN-Verkabelung in den Schulen beschlossen. Die Entwurfsplanungen liegt bereits vor, so dass nun die Freigabe der Haushaltsmittel für die baulichen Durchführungen notwendig war. Die LAN-Verkabelung in den Schulen ist Teil des Medienentwicklungsplans (MEP) und wird durch den Digitalpakt des Landes NRW gefördert.Obwohl sich jüngst herausgestellt hat, dass sich in den letzten zwei Jahren durch den häufigen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht der Lernstand der Schüler verschlechtert hat, wird die Digitalisierung auch an Schulen weiterhin als der richtige Weg in die Zukunft angesehen.