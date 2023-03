Osterbrauchtum im Kreis Mettmann Hier lodern die schönsten Osterfeuer

In Mettmann gab es lange Zeit am Ostersamstag auf „Gut Hellenbruch“ zwischen Mettmann-Süd und dem Neandertal ein großes Osterfeuer. Vor einigen Jahren hat dort der Besitzer des Bauernhofes mit angrenzendem Café gewechselt, seitdem findet dort die Brauchtumsveranstaltung nicht mehr statt. Das einzige Osterfeuer in Mettmann wird an der Grenze zu Wülfrath entzündet. Der Bürgerverein Ob- und Niederschwarzbach hält dort seit über 20 Jahren an diesem beliebten Osterbrauchtum fest. Der Beginn der Veranstaltung auf der Festwiese an der Meiersberger Straße ist am Karsamstag, 8. April um 16 Uhr. „Bei Einbruch der Dunkelheit entzünden wir dann das Osterfeuer, sagt Vorsitzender Daniel Cyrulinski. „Es kommen immer eine Menge Leute, nicht nur aus Ob- und Niederschwarzbach, sondern auch aus der Mettmanner Kernstadt, aus Metzkausen sowie aus Wülfrath und Homberg. „Unser traditionelles Osterfeuer hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht“, betont er. „In unserer Dorfgemeinschaft wird Geselligkeit ganz groß geschrieben“, versichert Cyrulinski, „wobei wir auch gern Besuchern von außen offen gegenüberstehen.“ Er macht deutlich, dass für die Organisation der Osterfeuer-Aktion eine Menge Helfer benötigt werden.