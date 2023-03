Vortrag in Mettmann Professorin bei Bürgerstammtisch

In einem ihrer Gastbeiträge in der RP gab Edda Pulst auch Einblicke in einen Sommer, den sie bei einer Inuit-Familie in Grönland verbrachte. „In Grönland erlebte ich, wie verletzlich unser Planet ist. Bekam Zweifel an der Always-Busy-Welt, dem Verklären von Stress und Konsum. Wir haben alles, was sich mit Händen greifen lässt, ohne mit der Natur verbunden zu sein. Unser materieller Status und seine Symbolik scheinen erschöpft. Verzicht ist angesagt. Unser Leben wirkt vor der gewaltigen Arktis-Natur wie Käfighaltung mit Urlaubsflucht. Die wetterfeste Wirklichkeit Grönlands vermittelt niemals das Gefühl, „jemand“ sein zu müssen. Wer Grün-Blau einmal bereist hat, den lässt es nicht mehr los.“