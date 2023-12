Engagement in Mettmann Wer rennt, wenns mal brennt?

Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden? Diesen Wunsch erfüllt die Feuerwehr Mettmann. Dort startet demnächst wieder ein Grundausbildungslehrgang, der die beiden ersten Ausbildungsmodule einer Feuerwehrkarriere umfasst. Dieser findet über die Dauer von etwa einem Jahr jeweils 14-tägig dienstagabends für drei Unterrichtsstunden statt und beginnt am 16. Januar 2024 um 19.30 Uhr in den Räumen der Feuer- und Rettungswache in der Laubacher Straße 14.