Aktion im Kreis Mettmann Oster-Malwettbewerb für Kinder

„Neu ist in diesem Jahr, dass wir eine Malvorlage in den Filialen sowie auf unserer Website bereitstellen. Wir freuen uns schon auf die vielen Kunstwerke, die uns die Kinder einsenden. Wie immer sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.“ Das fertige Kunstwerk – versehen mit Namen, Anschrift und Alter, kann einfach als PDF per E-Mail an die Kreissparkasse geschickt oder in einer Filiale abgegeben werden. Einsendeschluss ist der 12. April um 12 Uhr – also am Mittwoch nach Ostern.