Unfall in Wülfrath Zwei Verletzte und Sachschaden nach Frontal-Crash

Laut Polizei befuhr eine 83-jährige Wülfratherin gegen 11.40 Uhr mit ihrem Mercedes Benz die Tillmannsdorfer Straße aus Richtung Wuppertal kommend. Nach eigenen Angaben verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Sie stieß frontal mit einem ihr entgegenkommenden VW Transporter eines 30-jährigen Wuppertalers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die 83-jährige Fahrzeugführerin als auch ein 55-jähriger Beifahrer in dem VW Transporter verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizei die Tillmannsdorfer Straße.