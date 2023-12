Kriminalität im Kreis Mettmann 16-Jährige in einem Linienbus belästigt

Gegen 17 Uhr am Dienstag stieg die 16-Jährige aus Velbert an der Haltestelle „Mettmann Stadtwald“ in einen Bus der Linie 746 ein. Die Fahrtrichtung war Wülfrath. Bereits nach kurzer Zeit habe sich der unbekannte Tatverdächtige auf den freien Platz neben ihr gesetzt. Der Mann habe sie angesprochen und unsittlich am Oberschenkel berührt. Eine junge Mitfahrerin erkannte, dass der 16-Jährigen diese Situation zuwider und unangenehm war und stieg an der Haltestelle Wülfrath-Mitte gemeinsam mit ihr aus. Die Betroffene habe sofort Anzeige erstattet. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen sexueller Belästigung ein.