Erinnern in Wülfrath Rainer Köster liest aus Manuskript zum Schicksal der Zwangsarbeiter

Aus seinem Manuskript „Vom Umgang mit Fremdvölkischen“ zum Schicksal der zwischen 1940 und 1945 ums Leben gekommenen Zwangsarbeiter in Wülfrath wird Rainer Köster am kommenden Dienstag, 4. April, um 18.30 Uhr in der Medienwelt an der Wilhelmstraße 146 lesen. Die Publikation wird in Kürze erscheinen. Zu der Lesung sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es soll im Anschluss auch Gelegenheit zum Austausch geben.