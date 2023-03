Geistiges Leben in Erkrath Bibelkursus jetzt wieder live und in Farbe

Zuletzt gab es den beliebten Hochdahler Bibelkursus nur als Podcast. Ab kommenden Montag, 3. April, sind nun wieder Präsenzveranstaltungen geplant. Thema für die nächsten Monate: „Was fehlt, wenn Gott fehlt?“ Pfarrer Seiwert erläutert das Thema: „Es gibt viele Diskussionen über die Kirche, sie sind wichtig. Der Bibelkursus spricht über Gott, er ist wichtiger als die Kirche.“ Los geht es um 20 Uhr in der Sandheider Kirche Heilig Geist an der Brechtstraße 3. In den vergangenen Jahren kamen jeweils weit über hundert Teilnehmer zu den monatlichen Abenden. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Neustart findet am Beginn der Karwoche statt, die an die letzten Tage im Leben Jesu und an seinen gewaltsamen Tod erinnert. „An Gott zu glauben ist nicht immer einfach. Sogar Jesus war von Gott enttäuscht, als er am Kreuz betete: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, sagt Seiwert. Zum Bibelkursus sind darum auch Menschen eingeladen, die nicht an Gott glauben. Der Kursus will nicht nur Fragen beantworten, sondern zum Fragen ermutigen. Deshalb wird bei den Veranstaltungen nie gebetet. Der Kursus findet in einer Kirche statt, weil es für die vielen Interessierten in der Gemeinde keinen anderen Raum gibt. Auch der neue Vortrag soll als Podcast veröffentlicht werden. Alle bisherigen Podcasts sind im Internet zu hören: www.st-franziskus-hochdahl.de. Nähere Auskunft zu den Veranstaltungen gibt es bei Pfarrer Ludwin Seiwert, Telefon 02104 8172460, E-Mail ludwin.seiwert@erzbistum-koeln.de.