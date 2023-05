Seine erste Stelle war Willich-Anrath Bistum Aachen sucht Opfer von Missbrauchspfarrer

Das Bistum Aachen hat am Donnerstag den Namen eines Pfarrers veröffentlicht, der minderjährige Mädchen vergewaltigt haben soll. Unter anderem war der inzwischen Verstorbene in Willich-Anrath tätig; ob er auch dort Mädchen vergewaltigte, ist bislang nicht bekannt. Wie das Bistum mitteilte, werden dem 1916 in Düren geborenen Kaplan und späteren Pfarrer Leonhard Meurer schwerwiegende Übergriffe sexualisierter Gewalt an minderjährigen Mädchen vorgeworfen. Die im Bistum aktenkundigen Tatvorwürfe erstreckten sich auf den Zeitraum zwischen 1955 und 1960, damals war er als Pfarrer in Eschweiler und Düren tätig.