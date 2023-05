Bistum Aachen versucht neue Wege zu gehen Darf die Kirche Namen von Missbrauchstätern nennen?

Wird Aachen also – nach eingehender juristischer Prüfung – mit Namen statt Einzelbuchstaben aufwarten? Experten sehen diese Initiative eher skeptisch. Gegenüber unserer Redaktion erklärte der Münsteraner Kirchenrechtler und Theologe Thomas Schüller, dass es in Aachen auch künftig immer Einzelfallprüfungen geben werde, „ob im konkreten Fall das öffentliche Interesse oder eben doch die Persönlichkeitsrechte des Verurteilten beziehungsweise des verstorbenen Beschuldigten überwiegen, dem auch postmortale Rechte zukommen und seinen nächsten Anverwandten“. Seiner Einschätzung nach wird man sich an der geübten staatlichen Praxis weiterhin orientieren. „Denn auch im staatlichen Kontext werden ja die Namen von Angeklagten und selbst von Verurteilten nur anonymisiert weitergegeben und nur in Ausnahmefällen die Klarnamen genannt. Von daher ist das Bistum Aachen erst am Anfang seiner Überlegungen und wird dabei sicher die enge Absprache auch mit anderen Bistümern in der Sache suchen", so Schüller, der das Institut für Kanonisches Recht der Universität Münster leitet.