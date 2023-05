Notfallseelsorger im Kreis Viersen im Einsatz Helfer in Ausnahmesituationen

Nicht mehr wegzudenken ist die Notfallseelsorge im Kreis Viersen. Bei Unfällen, Bränden, Suiziden oder sonstigen plötzlichen Todesfällen betreuen sie Angehörige und Betroffene. Bei besonders belastenden Einsätzen gehört dazu auch Hilfe für die Helfer. Am 1. Januar 1998 wurde die Notfallseelsorge im Kreis Viersen gegründet. Träger sind das Bistum Aachen und der evangelische Kirchenkreis Krefeld-Viersen in enger Anbindung an den Kreis Viersen, der etwa Ausstattung und Fortbildungen finanziert.