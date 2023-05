Willicherin benötigt Spenden für Freiwilligendienst Mit 17 Jahren nach Ruanda

Ronjas größte Leidenschaft ist das Basketballspielen. Im Kindesalter fing sie beim Willicher TV damit an. Mit zwölf Jahren wechselte sie zum Osterather TV, wo sie mit den U16-Mädchen Oberliga- und mit den U18-Mädchen Regionalliga-Meister wurde. In der zurückliegenden Saison spielte sie mit den Rhein Bascats, der U18-Kooperationmannschaft des Osterather TV und der Capitol Bascats Düsseldorf, in der weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga. „Das eigene Spielen im Verein werde ich sicher vermissen, aber ich hoffe, dass ich die Menschen vor Ort mit meiner Begeisterung für den Sport anstecken kann“, sagt die Schülerin, die in Kigali, der Hauptstadt mit mehr als einer Millionen Einwohnern, in einer Zweier-WG mit einer FSJlerin aus Mainz, leben wird. „Das wird sicher eine Umstellung zu meinem bisherigen Leben in Wekeln“, sagt sie lachend.